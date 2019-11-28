Клопп: Игроки «Наполи» играли против «Ливерпуля» с сумасшедшим настроем

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал ничейный результат с «Наполи» (1:1) в матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы не лучшим образом сыграли сегодня, но нам удавалось оказывать на них давление. Я не был доволен последними 15 минутами первого тайма. Второй тайм тоже не был легким. Нам постоянно приходилось оказывать на них давление, и "Наполи" справился со своей задачей. Они защищались так, как должны были это делать.

У нас был всего один или два верных голевых момента. Сегодня этого не хватило, но все по-прежнему в наших руках. Поедем в Зальцбург с мыслями о победе. Даже если бы мы выиграли сегодня, все равно играли бы там на победу. Ничего не изменилось. Задача у нас прежняя. Но план еще нужно выполнить.

Конечно же, мы хотели выйти в плей-офф уже сегодня. Знали, что с "Наполи" будет непросто. Они готовились дать нам бой. Сегодня они вышли против нас с сумасшедшим настроем.

Травма Фабиньо? Пока рано что-либо говорить. Все мы надеемся, что она не слишком серьезная, но это неприятно. Он травмировал голеностоп, а это очень болезненное повреждение», — цитирует Клоппа BT Sport. 0