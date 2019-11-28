Глушакова обязали выплатить экс-супруге 42 миллиона рублей

Мосгорсуд удовлетворил апелляцию жены полузащитника «Ахмата», Дарьи, по делу о разделе совместно нажитого имущества, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы и увеличил сумму компенсации до 42 миллионов рублей», — сказала адвокат.

В феврале 2019 года Никулинский суд расторг брак футболиста. Суд взыскал с Глушакова 10 миллионов рублей совместно нажитого имущества в пользу Дарьи Глушаковой. Однако ее адвокат полагает, что футболист вывел почти 200 миллионов рублей со счетов уже после расставания. Также в ходе процесса оспаривалось владение стоматологической клиникой, решением апелляционного суда она осталась за Денисом Глушаковым.

Защита намерена далее оспаривать судебные решения. 0