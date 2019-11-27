Семак: Первый тайм мы провели лучше, во втором сели слишком низко

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу над(2:0) в домашнем матче Лиги чемпионов.

«Мы рады, что победили и что до последнего тура остаемся в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов.

Первый тайм мы провели лучше, во втором сели слишком низко — хорошо, что смогли забить и более спокойно закончить матч.

Мы знали, что Руди Гарсия редко играет в три центральных защитника, поэтому предполагали, что один из номинальных защитников выдвинется в опорную зону — так и думали, что это будет Денайер.

Конечно, мы много играли в обороне во втором тайме не по своей инициативе, очень активен был "Лион". Мы сами не хотим играть так низко, но соперник периодически заставляет.

Сегодня вся команда сыграла хорошо, в разные моменты сезона разные игроки становятся лидерами. На этот раз отлично провел матч Артем Дзюба, но не только он.

У нас не было желания играть в три защитника, даже если бы у соперника вышел Депай. Мы отталкиваемся в первую очередь от состояния своих игроков и от того, кто находится в лучшей форме.

Михаил Кержаков провел матч прекрасно. Своей карьерой, своим трудом он заслужил место в основном составе и добился того качества игры, которое показал в этом матче», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0