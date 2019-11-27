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    Семак: Первый тайм мы провели лучше, во втором сели слишком низко

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Лионом» (2:0) в домашнем матче Лиги чемпионов.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Мы рады, что победили и что до последнего тура остаемся в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов.

    Первый тайм мы провели лучше, во втором сели слишком низко — хорошо, что смогли забить и более спокойно закончить матч.

    Мы знали, что Руди Гарсия редко играет в три центральных защитника, поэтому предполагали, что один из номинальных защитников выдвинется в опорную зону — так и думали, что это будет Денайер.

    Конечно, мы много играли в обороне во втором тайме не по своей инициативе, очень активен был "Лион". Мы сами не хотим играть так низко, но соперник периодически заставляет.

    Сегодня вся команда сыграла хорошо, в разные моменты сезона разные игроки становятся лидерами. На этот раз отлично провел матч Артем Дзюба, но не только он.

    У нас не было желания играть в три защитника, даже если бы у соперника вышел Депай. Мы отталкиваемся в первую очередь от состояния своих игроков и от того, кто находится в лучшей форме.

    Михаил Кержаков провел матч прекрасно. Своей карьерой, своим трудом он заслужил место в основном составе и добился того качества игры, которое показал в этом матче», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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