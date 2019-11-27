Луис Энрике: У Морено чрезмерные амбиции

, который вернулся на пост главного тренера сборной Испании, рассказал о конфликте с, который возглавлял команду в последние месяцы.

«У нас была встреча с Роберто Морено. Он сказал мне, что хочет поехать на Евро, и если я захочу, то после турнира он вновь будет моим вторым тренером.

Меня это не удивляет, я видел, как он работает. Для меня это неправильно, я бы не стал так поступать. На мой взгляд, его чрезмерные амбиции не добродетель, это большой недостаток. Я понимаю его позицию, но не разделяю ее», — сказал Энрике.

«Я сказал ему, что больше не вижу его своим вторым тренером. Мы доброжелательно завершили встречу. Затем я позвонил сотрудникам моего штаба, чтобы узнать их мнение и поделиться своим, чтобы никто не исказил мои слова. С точки зрения профессионализма, я не могу критиковать Морено, он был хорошо подготовлен. Я ни в чем не сомневался, пока слова не разошлись с действиями. Я не хороший в этой ситуации, но и не плохой», — также отметил тренер.

Напомним, Морено вывел сборную Испании на Евро-2020. 0