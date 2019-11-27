«Ювентус» — «Атлетико»: счет матча 1:0, обзор гола

Туринскийодержал домашнюю победу над мадридским(1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D.

Единственный мяч был забит в добавленное к первому тайму время. Пауло Дибала исполнил шикарный удар со штрафного с очень острого угла и мяч рикошетом от перекладины залетел в сетку ворот.

Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур «Ювентус» (Италия) — «Атлетико» (Испания) — 1:0 (1:0) Гол: Дибала, 45+2«Ювентус»: Щенсны, Данилу, де Лигт, Бонуччи, Де Шильо, Пьянич, Бентанкур (Хедира, 86), Матюиди, Рэмси (Бернардески, 63), Криштиану Роналду, Дибала (Игуаин, 76)«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди (Лемар, 64), Эррера (Корреа, 60), Партей, Коке, Сауль, Витоло (Жоау Феликс, 53), МоратаПредупреждения: Эрмосо, 32. Бентанкур, 35. Лоди, 40. Сауль, 52. Эррера, 58

«Ювентус», набрав 13 очков, гарантировал себе первое место в группе D. «Атлетико» с 7 очками — на второй строчке, на балл опережая «Байер». «Локо» (1) замыкает таблицу.

Матч первого круга между командами завершился ничьей 2:2 в Мадриде.

В заключительном туре 11 декабря «Атлетико» примет в Мадриде «Локо», а «Байер» дома сыграет с «Ювентусом» 0