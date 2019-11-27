Ибрагимович стал совладельцем шведского клуба

Нападающийстал совладельцем «Хаммарбю», сообщается на официальном сайте шведского клуба.

38-летний швед купил часть акций в «Хаммарбю» у компании AEG, которая также владеет бывшим клубом шведа «Лос-Анджелес Гэлакси».

«"Хаммарбю" — фантастический клуб со страстными болельщиками, пользующийся большим уважением как в Стокгольме, так и во всей Швеции. Мне всегда нравился этот клуб и его болельщики, я впечатлен тем, что "Хаммарбю" делал в последние годы на поле и за его пределами», — заявил Ибрагимович.

Отметим, Ибрагимович продолжает поиски нового клуба после ухода их «Гэлакси». На 38-летнего нападающего претендуют «Милан», «Болонья», «Манчестер Юнайтед» и другие европейские клубы. 0