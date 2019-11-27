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    Гончаренко: Мы не бросили Лигу Европы

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал свои комментарии перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца».

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «По тренерским ощущениям, мы немного лучше, чем в сентябре. Но исходя из первого матча против "Лудогорца", у нас были кадровые потери. Много ребят выпало, была экспериментальная группа атаки. Надеюсь, сыграем лучше. Дзагоев готов к завтрашней игре. По крайней мере, мы подходим с лучшими ощущениями, чем в сентябре», — сказал Гончаренко, передает Sport24.ru.

    «У нас нет деления на чемпионат и еврокубки. Если говорят, что мы бросили Лигу Европы, то это не так. Мы потратили много сил, играли не очень рационально. Но деления нет. Чтобы прогрессировать, надо играть на 110% в каждой игре».

    Матч ЦСКА — «Лудогорец» пройдет 28 ноября в Москве.

    После четырех туров у ЦСКА в активе 1 очко, у «Лудогорца» — 6. 0

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