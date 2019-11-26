Симеоне: Надо постараться направить игру в нужное нам русло

Главный тренер «Атлетико»поделился ожиданиями от матча св рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Знаем, что "Юве" — сильная команда с отличным подбором великолепных футболистов и тренером со своим игровым стилем. Надо постараться направить игру в нужное нам русло.

Считаю я ли их фаворитами Лиги чемпионов? Сейчас об этом слишком рано говорить. Давайте дождемся весны.

Что касается нас, то я не сомневаюсь в том, что мы вернем себе стабильность. Тогда будут и хорошие результаты.

"Юве" всегда играл заметную роль, и этот сезон не будет исключением. Мы же надеемся провести на вашем прекрасном стадионе хороший матч», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч группы D Лиги чемпионов «Ювентус» — «Атлетико» состоится 26 ноября. Начало в 23:00 по московскому времени. 0