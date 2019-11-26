Семак: Нужно сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов с

«За исключением поражения от "Марселя", "Лион" играет хорошо. Состав остался прежним, за исключением некоторых деталей.

Больше стараются контролировать мяч, играть агрессивнее, перестраиваются в два опорных полузащитника. Это те изменения, которые бросаются в глаза.

Практически не бывает матчей, где бы одна команда доминировала бы на протяжении всех 90 минут. Нужно было раньше забивать в Казани, были явные и хорошие моменты.

Проблем абсолютно нет, всем сложно играть. Уровень соперников, тем более в выездных матчах, очень серьезный.

Нужно сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут. Понятно также, что и соперник хочет победить.

Жирков приехал с травмой после сборной. Сегодня после тренировки примем решение. Также есть еще два игрока с небольшими проблемами, по которым решение мы тоже примем сегодня. Жаль, что Юра пропустил достаточно много и сейчас не находится в оптимальных кондициях.

В каждом матче футболисты и тренерский штаб настраиваются только на победу. Понятно, что нынешняя ситуация диктуется нашим местом в турнирной таблице, отставанием от "Лиона".

Мы это понимаем. Но повторюсь, что любую игру мы хотим выиграть. Иногда это удается, иногда — нет.

Чтобы побеждать, нужно забивать. В глобальном смысле нужно соблюдать баланс, чтобы атаковать и не пропускать контратаки и атаки соперника.

То, что мы пропускаем, говорит о нашем уровне и уровне наших соперников. Для нас это пища для размышлений и тот уровень, на котором мы сейчас находимся», — приводит слова тренера пресс-служба клуба. 0