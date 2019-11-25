Сульшер: Мы могли забить четвертый мяч до того, как «Шеффилд» сравнял

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью с «Шеффилд Юнайтед» (3:3) в чемпионате Англии.

«МЮ» проигрывал со счетом 0:2, затем забил трижды за семь минут и пропустил на последних минутах снова.

«С точки зрения зрителей это был хороший футбол. Фантастическая концовка. Мы все посмотрим и проанализируем.

При счете 0:1 после первого тайма нужно было заставить команду бороться, играть. При счете 0:2 вспомнились худшие моменты, например, проигрыш "Эвертону" — 0:4.

Но эта команда не сдается — вот в чем разница между ней и прошлогодней. Мы могли забить и четвертый мяч до того, как "Шеффилд" забил свой третий.

Это показывает качество, которое можно показать даже при счете 0:2. Нам не хватило физической мощи в полузащите, но ребята не сдавались», — цитирует ВВС Сульшера. 0