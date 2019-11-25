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    Сульшер: Мы могли забить четвертый мяч до того, как «Шеффилд» сравнял

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью с «Шеффилд Юнайтед» (3:3) в чемпионате Англии.

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    «МЮ» проигрывал со счетом 0:2, затем забил трижды за семь минут и пропустил на последних минутах снова.

    «С точки зрения зрителей это был хороший футбол. Фантастическая концовка. Мы все посмотрим и проанализируем.

    При счете 0:1 после первого тайма нужно было заставить команду бороться, играть. При счете 0:2 вспомнились худшие моменты, например, проигрыш "Эвертону" — 0:4.

    Но эта команда не сдается — вот в чем разница между ней и прошлогодней. Мы могли забить и четвертый мяч до того, как "Шеффилд" забил свой третий.

    Это показывает качество, которое можно показать даже при счете 0:2. Нам не хватило физической мощи в полузащите, но ребята не сдавались», — цитирует ВВС Сульшера. 0

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