Сульшер: Мы могли забить четвертый мяч до того, как «Шеффилд» сравнял

Уле Гуннар Сульшер
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«МЮ» проигрывал со счетом 0:2, затем забил трижды за семь минут и пропустил на последних минутах снова.
«С точки зрения зрителей это был хороший футбол. Фантастическая концовка. Мы все посмотрим и проанализируем.
При счете 0:1 после первого тайма нужно было заставить команду бороться, играть. При счете 0:2 вспомнились худшие моменты, например, проигрыш "Эвертону" — 0:4.
Но эта команда не сдается — вот в чем разница между ней и прошлогодней. Мы могли забить и четвертый мяч до того, как "Шеффилд" забил свой третий.
Это показывает качество, которое можно показать даже при счете 0:2. Нам не хватило физической мощи в полузащите, но ребята не сдавались», — цитирует ВВС Сульшера. 0