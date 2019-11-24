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    Сульшер: Мы покупаем тех, кто может помочь нам в долгосрочной перспективе

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как клуб будет действовать во время зимнего трансферного окна.

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    «Насколько велик трансферный бюджет клуба? Дело не в определённой сумме. Мы покупаем тех, кто может помочь нам в долгосрочной перспективе, а не в течение трёх-четырёх месяцев. Будут ли такие игроки доступны зимой? Вероятно, нет, поскольку не все клубы готовы продавать футболистов в январе.

    Возможно, "Манчестер Юнайтед" возьмёт одного-двоих игроков в аренду, но дело не в деньгах. Мы просто хотим помочь команде. Посмотрим, какие варианты будут нам доступны», — передает слова норвежца клубная пресс-служба. 0

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