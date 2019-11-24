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    «Сочи» упустил победу в матче с «Уфой»

    «Уфа» — «Сочи»: счет 1:1, обзор голов

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    В рамках 17 тура российской Премьер-лиги «Сочи» не сумел удержать выездную победу над «Уфой». Гости вели в счете большую часть матча, в итоге пропустили в конце.

    «Сочи»
    «Сочи»

    Первый мяч забил Полоз. На 25 минуте Бурмистров сделал разрезную передачу, благодаря которой первый вышел на «свидание» с голкипером.

    На 85 минуте Вомбергар воспользовался высоким навесом партнера по команде и пробил головой в ближний нижний угол.

    «Сочи» остается на последней строчке с 14 очками. «Уфа» на 11 месте, а в активе хозяев 19 пунктов.

    РПЛ. 17 тур
    «Уфа» — «Сочи» 1:1
    Голы: 0:1 — 25 Полоз, 1:1 — 85 Вомбергар«Уфа»: Беленов, Неделчару, Йокич, Сухов, Пуцко, Карп, Алиев, Фомин, Тилль (Козлов, 65), Бизяк (Гиоргобиани, 82), Кротов (Вомбергар, 82«Сочи»: Фролов, Мевля (Калугин, 50), Миладинович, Новосельцев, Цаллагов, Померко, Мостовой, Бурмистров, Шакуро, Карапетян (Юрганов, 77), Полоз (Заболотный, 56)Предупреждени: Цаллагов (9), Фомин (38), Бурмистров (49), Кротов (49), Сухов (60)
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