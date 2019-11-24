«Уфа» — «Сочи»: счет 1:1, обзор голов

В рамках 17 тура российской Премьер-лигине сумел удержать выездную победу над. Гости вели в счете большую часть матча, в итоге пропустили в конце.

Первый мяч забил Полоз. На 25 минуте Бурмистров сделал разрезную передачу, благодаря которой первый вышел на «свидание» с голкипером.

На 85 минуте Вомбергар воспользовался высоким навесом партнера по команде и пробил головой в ближний нижний угол.

«Сочи» остается на последней строчке с 14 очками. «Уфа» на 11 месте, а в активе хозяев 19 пунктов.