«Уфа» — «Сочи»: счет 1:1, обзор голов

Первый мяч забил Полоз. На 25 минуте Бурмистров сделал разрезную передачу, благодаря которой первый вышел на «свидание» с голкипером.
На 85 минуте Вомбергар воспользовался высоким навесом партнера по команде и пробил головой в ближний нижний угол.
«Сочи» остается на последней строчке с 14 очками. «Уфа» на 11 месте, а в активе хозяев 19 пунктов.
РПЛ. 17 тур
«Уфа» — «Сочи» 1:1
Голы: 0:1 — 25 Полоз, 1:1 — 85 Вомбергар«Уфа»: Беленов, Неделчару, Йокич, Сухов, Пуцко, Карп, Алиев, Фомин, Тилль (Козлов, 65), Бизяк (Гиоргобиани, 82), Кротов (Вомбергар, 82«Сочи»: Фролов, Мевля (Калугин, 50), Миладинович, Новосельцев, Цаллагов, Померко, Мостовой, Бурмистров, Шакуро, Карапетян (Юрганов, 77), Полоз (Заболотный, 56)Предупреждени: Цаллагов (9), Фомин (38), Бурмистров (49), Кротов (49), Сухов (60)