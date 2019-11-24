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    «Рома» — «Брешия»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 13-го тура итальянской Серии А «Рома» одержала домашнюю победу над «Брешией» со счетом 3:0.

    «Рома» — «Брешия»
    «Рома» — «Брешия»

    Счет в матче на 49-й минуте открыл Крис Смоллинг, на 57-й минуте Джанлука Манчини удвоил преимущество римлян, а на 66-й минуте Эдин Джеко поставил победную точку.

    «Рома» с 25 очками на 4-й строке таблицы Серии А, а «Брешия» на 20-м месте с 7 очками.

    Все прогнозы на Серию А

    В другом матче отчетного тура римский «Лацио» одержал гостевую победу над «Сассуоло» со счетом 2:1.

    Гости открыли счет благодаря голу нападающего Чиро Иммобиле на 34-й минуте. На 45-й минуте счет в матче сравнял форвард «Сассуоло» Франческо Капуто.

    Победу римскому клубу принес нападающий Фелипе Кайседо, забивший гол на 90-й минуте.

    «Лацио» после 13 туров набрал 27 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 13 очками идет 14-м.

    Календарь и таблица Серии А

    Еще в одном матче «Верона» одержала домашнюю победу над «Фиорентиной» (1:0) благодаря голу Самуэля Ди Кармине на 66-й минуте. 0

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