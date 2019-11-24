ЦСКА — «Крылья Советов»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
«Крылья Советов»
Счет в матче был открыт на 75-й минуте. Никола Влашич получил пас от Бистровича в центральной зоне у чужой штрафной и здорово исполнил удар в дальний верхний угол ворот Рыжикова.
Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко был дисквалифицирован на эту игру, командой руководил Сергей Овчинников.
ЦСКА (33 очка) поднялся с пятой на третью строчку — столько же очков у «Краснодара», отставание от «Локомотива» — 1 балл.
«Крылья Советов» (18 очков) расположились на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.
РПЛ. 17-й тур
ЦСКА — «Крылья Советов» (Самара) — 1:0 (0:0)
Гол: Влашич, 74ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Бистрович (Бийол, 81), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Дзагоев, 58), Кучаев (Ахметов, 68), Чалов«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Чернов, Бурлак, Полуяхтов, Гынсарь (Терехов, 78), Гацкан, Тимофеев, Радонич, Зиньковский (Кабутов, 81), Соболев (Голенков, 84)Предупреждения: Соболев, 48. Гацкан, 56. Магнуссон, 64. Радонич, 86. Терехов, 90+2