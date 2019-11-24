ЦСКА — «Крылья Советов»: счет матча 1:0, обзор гола

Московскийодержал домашнюю победу над самарскими(1:0) в матче 17-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 75-й минуте. Никола Влашич получил пас от Бистровича в центральной зоне у чужой штрафной и здорово исполнил удар в дальний верхний угол ворот Рыжикова.

Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко был дисквалифицирован на эту игру, командой руководил Сергей Овчинников.

ЦСКА (33 очка) поднялся с пятой на третью строчку — столько же очков у «Краснодара», отставание от «Локомотива» — 1 балл.

«Крылья Советов» (18 очков) расположились на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.