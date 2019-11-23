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    «Барселона» не без проблем одержала победу на выезде

    «Леганес» — «Барселона»: счет 1:2, обзор голов

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    В 14 туре испанской Примеры каталонская «Барселона» одержала волевую победу над «Леганесом». Победу для гостей вырвал Артуро Видаль.

    Лео Месси
    Лео Месси

    Хозяева открыли счет на 12 инуте. Эн-Несири воспользовался передачей Месы. Футболист левой ногой точно пробил в дальний угол.

    На 53 минуте Месси сделал точный навес на Луиса Суареса со штрафного. Уругваец восстановил равновесие ударом головой.

    Победу для «каталонцев» добыл Видаль. Полузащитник выследил отскок в штрафной после подачи с углового и в упор расстрелял вратаря команды соперников.

    Примера. 14 тур
    «Леганес» — «Барселона» — 1:2
    Голы: 1:0 — 12 Эн-Несири, 1:1 — 53 Суарес, 1:2 — 79 Видаль«Леганес»: Куэльяр, Бустинса, Омеруо (Тарин, 83), Сильва, Сиовас, Меса (Каррильо, 83), Рубен Перес, Оскар Родригес (Эрасо, 61), Росалес, Брэйтуэйт, Эн-Несири«Барселона»: тер Стеген, Ваге, Пике, Умтити, Фирпо, де Йонг (Фати, 70), Бускетс (Ракитич, 57), Дембеле, Суарес, Гризманн (Видаль, 57), МессиПредупреждения: Меса (20), Бускетс (32), Видаль (90)
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