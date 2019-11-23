«Леганес» — «Барселона»: счет 1:2, обзор голов

В 14 туре испанской Примеры каталонскаяодержала волевую победу над. Победу для гостей вырвал

Хозяева открыли счет на 12 инуте. Эн-Несири воспользовался передачей Месы. Футболист левой ногой точно пробил в дальний угол.

На 53 минуте Месси сделал точный навес на Луиса Суареса со штрафного. Уругваец восстановил равновесие ударом головой.

Победу для «каталонцев» добыл Видаль. Полузащитник выследил отскок в штрафной после подачи с углового и в упор расстрелял вратаря команды соперников.