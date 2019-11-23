«Леганес» — «Барселона»: счет 1:2, обзор голов

Хозяева открыли счет на 12 инуте. Эн-Несири воспользовался передачей Месы. Футболист левой ногой точно пробил в дальний угол.
На 53 минуте Месси сделал точный навес на Луиса Суареса со штрафного. Уругваец восстановил равновесие ударом головой.
Победу для «каталонцев» добыл Видаль. Полузащитник выследил отскок в штрафной после подачи с углового и в упор расстрелял вратаря команды соперников.
Примера. 14 тур
«Леганес» — «Барселона» — 1:2
Голы: 1:0 — 12 Эн-Несири, 1:1 — 53 Суарес, 1:2 — 79 Видаль«Леганес»: Куэльяр, Бустинса, Омеруо (Тарин, 83), Сильва, Сиовас, Меса (Каррильо, 83), Рубен Перес, Оскар Родригес (Эрасо, 61), Росалес, Брэйтуэйт, Эн-Несири«Барселона»: тер Стеген, Ваге, Пике, Умтити, Фирпо, де Йонг (Фати, 70), Бускетс (Ракитич, 57), Дембеле, Суарес, Гризманн (Видаль, 57), МессиПредупреждения: Меса (20), Бускетс (32), Видаль (90)