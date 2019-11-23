«Арсенал» — «Саутгемптон»: счет матча 2:2, обзор голов

в домашнем матче 13-го тура английской Премьер-лиги разошелся миром с— 2:2.

«Святые» открыли счет уже на 8-й минуте усилиями Дэнни Ингза, который, выйдя один на один с вратарем, точно пробил низом в ближний угол.

«Канониры» восстановили паритет спустя десять минут. Александр Ляказетт подобрал мяч в чужой штрафной и пробил точно в цель с разворота.

На 71-й минуте «Саутгемптон» вновь оказался впереди. Джеймс Уорд-Праус не забил с пенальти, но тут же добил мяч в сетку, когда Бернд Лето отразил его перед собой.

И все же лондонцам удалось спасти. На шестой компенсированной минуте ко второму тайму Ляказетт оформил дубль, воспользовавшись прострелом Габриэла Мартинелли.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает седьмое место (18 очков), а «Саутгемптон» — 19-е (9 очков). 0