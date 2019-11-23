ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба«Рубин» дал бой чемпиону. «Зениту» пришлось несладко
  • 19:23
    • «Бавария» разгромила «Фортуну», «Боруссия» М проиграла «Униону»
  • 20:05
    • «Арсенал» избежал поражения в матче с «Саутгемптоном»
  • 19:54
    • «Ливерпуль» и «Лестер» набрали по три очка
  • 19:36
    • Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
  • 19:07
    • «Ювентус» одержал волевую победу над «Аталантой»
    Все новости спорта

    «Арсенал» избежал поражения в матче с «Саутгемптоном»

    «Арсенал» — «Саутгемптон»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Саутгемптон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Арсенал» в домашнем матче 13-го тура английской Премьер-лиги разошелся миром с «Саутгемптоном» — 2:2.

    Александр Ляказетт
    Александр Ляказетт

    «Святые» открыли счет уже на 8-й минуте усилиями Дэнни Ингза, который, выйдя один на один с вратарем, точно пробил низом в ближний угол.

    «Канониры» восстановили паритет спустя десять минут. Александр Ляказетт подобрал мяч в чужой штрафной и пробил точно в цель с разворота.

    На 71-й минуте «Саутгемптон» вновь оказался впереди. Джеймс Уорд-Праус не забил с пенальти, но тут же добил мяч в сетку, когда Бернд Лето отразил его перед собой.

    И все же лондонцам удалось спасти. На шестой компенсированной минуте ко второму тайму Ляказетт оформил дубль, воспользовавшись прострелом Габриэла Мартинелли.

    В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает седьмое место (18 очков), а «Саутгемптон» — 19-е (9 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Не время горевать. Почеттино потерял работу, но его лучшие дни — впереди
  • Вчера в 23:57
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Челси»
  • 1.70
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто из претендентов на титул еще больше отстанет от «Ливерпуля»?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Останется ли «Реал» позади «Барселоны»?
  • «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Будет ли богатой на голы встреча на «Сан-Сиро»?
  • «Милан» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Бен Чилуэлл и Джеймс Мэддисон Футбол АПЛ. «Ман Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас», МЮ едет в гости к «Шеффилду»Обзор матчей 13 тура АПЛ 17:540
  • 16:51
    • «Барселона» не без проблем одержала победу на выезде
  • 15:57
    • «Зенит» добыл победу в тяжелом поединке с «Рубином»
  • 15:27
    • Малком: С таким составом мы способны пробиться в следующую стадию Лиги чемпионов
    Лео Месси Футбол Примера. «Барселона» победила «Леганес», «Гранада» сыграет с «Атлетико», «Реал» примет «Реал Сосьедад»Обзор матчей 14 тура испанской Примеры 17:320
  • Экспресс дня

  • Одержит ли ЦСКА третью победу подряд?
  • 3.66
    •
  • 15:34
    • «Динамо» и «Ростов» огласили составы
  • 14:28
    • Рублев обыграл Поспишила в матче Кубка Дэвиса
  • 13:59
    • Федотов: Несмотря на поражение, болельщики проводили аплодисментами
    Гжегож Крыховяк Футбол «Локо» не сможет — Крыховяк поможет. Поляк вытащил команду на себеОбзор прессы на матч «Тамбов» — «Локомотив» 00:040
  • 13:51
    • Шалимов: Тяжелейший выезд, думаю, не только для нас
  • 13:39
    • Дзюба, Азмун и Дриусси в старте на матч с «Рубином»
  • 10:29
    • «Оренбург» — «Ахмат»: известны стартовые составы команд
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие