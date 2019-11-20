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    «Спартак» вместо турнира в США отправится на сбор в ОАЭ

    Футбол Спартак Футбол России
    Московский «Спартак» не сыграет в турнире Florida Cup, который пройдет в США зимой, информирует пресс-служба клуба.

    Роман Зобнин
    Роман Зобнин

    «Красно-белые» отказались от участия в турнире в связи со сложностями в оформлении виз.

    «К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затянулся, и мы были вынуждены подготовить альтернативный план по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку команды к решающему отрезку сезона.

    Мы своевременно связались с организаторами турнира во Флориде и воспользовались опцией отказа от участия в турнире без штрафных санкций, которая была предусмотрена в нашем договоре», — заявил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

    В качестве альтернативы клуб проведет первый зимний сбор в ОАЭ. С 13 по 24 января команда будет готовиться к возобновлению сезона в Абу-Даби. 0

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