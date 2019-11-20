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    Джикия: В сборной не должно быть никаких клубных пристрастий

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    Защитник сборной России Георгий Джикия после гостевой победы над сборной Сан-Марино (5:0) в отборе Евро-2020 прокомментировал оскорбительные выкрики российских болельщиков в адрес Артема Дзюбы.

    Георгий Джикия
    Георгий Джикия

    «Что касается выкриков, которые мы слушали в адрес Дзюбы, это очень обидно и отражается внутри. Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое повторялось.

    Не должно быть никаких клубных пристрастий или личных моментов, когда играет сборная. Сборная — это одно целое. Должен быть позитив, трибуны должны нести положительный заряд», — передает слова Джикии Sport24.

    Ранее стали известны два соперника сборной России на групповом этапе финальной стадии чемпионата Европы — 2020 — подопечным Черчесова предстоит сыграть с Бельгией и Данией. 0

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