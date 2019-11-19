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    Россия сыграет с командой Сан-Марино в красном

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    Сборная России во вторник, 19 ноября, встретится с командой Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020.

    Россия сыграет с командой Сан-Марино в красном
    Россия сыграет с командой Сан-Марино в красном

    «Сыграем против Сан-Марино в красной форме, голкипер — в черной!» — сообщает пресс-служба национальной команды.

    Отметим, что сборная России уже гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.

    После девяти игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. У Сан-Марино 0 очков и разница мячей 1:46.

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