Россия сыграет с командой Сан-Марино в красном

Сборнаяво вторник, 19 ноября, встретится с командой Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020.

«Сыграем против Сан-Марино в красной форме, голкипер — в черной!» — сообщает пресс-служба национальной команды.

Сыграем против Сан-Марино в красной форме! pic.twitter.com/3VSlh1mukE — Сборная России (@TeamRussia) 19 ноября 2019 г.

Отметим, что сборная России уже гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.

После девяти игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. У Сан-Марино 0 очков и разница мячей 1:46.

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