Россия сыграет с командой Сан-Марино в красном
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«Сыграем против Сан-Марино в красной форме, голкипер — в черной!» — сообщает пресс-служба национальной команды.
Сыграем против Сан-Марино в красной форме! pic.twitter.com/3VSlh1mukE— Сборная России (@TeamRussia) 19 ноября 2019 г.
Отметим, что сборная России уже гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.
После девяти игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. У Сан-Марино 0 очков и разница мячей 1:46.