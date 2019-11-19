Испания — Румыния: счет матча 5:0, обзор голов

одержала домашнюю победу над(5:0) в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F.

Счет в матче был открыт на 8-й минуте. Первый удар с линии штрафной от Карвахаля парировал голкипер, но вовремя на добивании сыграл Фабиан Руис, отправив мяч в сетку ворот.

На 33-й минуте Санти Касорла навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Херар Морено точным ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.

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Десять минут спустя Гайя получил пас от Касорлы на левом краю чужой штрафной и прострелил низом в центр на линию вратарской, где Морено первым касание обработал мяч и вторым отправил его точно в угол ворот.

В компенсированное к первому тайму время Херар Морено ворвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и попытался отдать пас в центр, но Адриан Рус при попытке перехватить передачу на Морату срезал мяч в ближний угол своих ворот.

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А на 93-й минуте Оярсабаль получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и исполнил прицельный удар в нижний угол ворот Тэтэрушану, установив окончательный счет.

Евро-2020. Отборочный турнир. Группа F Испания — Румыния — 5:0 (4:0) Голы: Руис, 8 (1:0). Родриго, 33 (2:0). Родриго, 43 (3:0). Рус, 45+1 — в свои ворота (4:0). Оярсабаль, 90+2 (5:0)Испания: Аррисабалага, Серхио Рамос (Альбиоль, 62), Иньиго Мартинес, Карвахаль, Хосе Гайя, Касорла (Пако Алькасер, 67), Бускетс, Сауль, Руис, Родриго (Оярсабаль, 56), МоратаРумыния: Тэтэрушану, Тошка, Бензар, Неделчару, Рус, Станчу, Хаджи (Нистор, 73), Марин (Чикылдэу, 65), Коман (Митрицэ, 56), Бэлуцэ, ПушкашПредупреждения: Бускетс, 25. Неделчару, 37

В другом матче группы сборная Швеции одержала домашнюю победу над командой Фарерских островов со счетом 3:0.

Счет на 29-й минуте открыл Себастьян Андерссон. На 72-й минуте Маттиас Сванберг удвоил преимущество шведов, а на 80-й минуте Йон Гвидетти установил окончательный счет.

Евро-2020. Отборочный турнир. Группа F Швеция — Фарерские острова — 3:0 (1:0) Голы: Андерссон, 29 (1:0). Сванберг, 72 (2:0). Гвидетти, 80 (3:0)Швеция: Нордфельдт, Янссон, Хеландер, Гальоло, Даниэльсон, Танкович, Олссон, Сванберг, Сема (Кулушевски, 65), Андерссон (Гвидетти, 65), ИсакФарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Бальдвинссон, Давидсен, Ватнхамар, Ватнсдаль, Хендрикссон Ольсен, Бьярталид (Бартальстову, 46), Эдмундссон (Фредериксберг, 89), К.Ольсен (Йоханнесен, 74), РолантссонПредупреждения: Сванберг, 45. Грегерсен, 45. Линделеф, 45+1. Эдмундссон, 88. Янссон, 90

Еще в одном матче сборная Норвегии на выезде взяла верх над командой Мальты — 2:1.

Счет на 7-й минуте открыли норвежцы — отличился Джошуа Кинг. На 40-й минуте Пол Фенек сравнял счет, но Александр Сёрлот на 62-й минуте принес победу гостям.

Евро-2020. Отборочный турнир. Группа F Мальта — Норвегия — 1:2 (1:1) Голы: Кинг, 7 (0:1). Фенек, 40 (1:1). Серлот, 62 (1:2)Нереализованный пенальти: Кинг, 67 (вратарь)Мальта: Бонелло, Аджус, Борг (Апап, 74), Фенек, Зерафа, Р.Мускат (Н.Мускат, 70), З.Мускат, Велла (Эффьонг, 60), Мифсуд, Нвоко, МбонгНорвегия: Нюланн, Региниуссен, Свенссон (Эль-Юнусси, 65), Айер, Мелинг, Хенриксен, Фоссум, Меллер Дели (Эль-Абделлауи, 46), Берге, Кинг (Ульвестад, 89), СерлотПредупреждения: Борг, 55. З.Мускат, 66

Сборные Испании и Швеции ранее досрочно отобрались в финальную часть Евро-2020.

Турнирное положение: 1. Испания — 26 очков, 2. Швеция — 21, 3. Норвегия — 17, 4. Румыния — 14, 5. Фарерские острова — 3, 6. Мальта — 3. 0