«Лос-Анджелес Гэлакси» предложил контракт Кавани

«Лос-Анджелес Гэлакси» ведет переговоры с уругвайским нападающим ПСЖ, сообщает журналист Николо Скира в своем «твиттере».

По данным источника, американский клуб предложил футболисту зарплату в размере семи миллионов евро в год. В составе «Гэлакси» Кавани может заменить шведского форварда Златана Ибрагимовича, который отказался продлевать контракт с клубом.

Контракт Кавани с ПСЖ рассчитан до лета 2020 года, но он может сменить клуб предстоящей зимой, так как парижане не намерены оставлять его в команде.

К Кавани также проявляют интерес «Интер Майами», владельцем которого является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, и мадридский «Атлетико». 0