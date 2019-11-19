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    «Лос-Анджелес Гэлакси» предложил контракт Кавани

    Футбол Трансферы MLS ПСЖ
    «Лос-Анджелес Гэлакси» ведет переговоры с уругвайским нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани, сообщает журналист Николо Скира в своем «твиттере».

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани

    По данным источника, американский клуб предложил футболисту зарплату в размере семи миллионов евро в год. В составе «Гэлакси» Кавани может заменить шведского форварда Златана Ибрагимовича, который отказался продлевать контракт с клубом.

    Контракт Кавани с ПСЖ рассчитан до лета 2020 года, но он может сменить клуб предстоящей зимой, так как парижане не намерены оставлять его в команде.

    К Кавани также проявляют интерес «Интер Майами», владельцем которого является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, и мадридский «Атлетико». 0

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