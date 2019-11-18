Платини: Я против VAR, считаю, что это ерунда

, который в прошлом возглавлял, выразил свое мнение о технологии VAR, а также о своих планах на будущее. Об этом француз рассказал в рамках шоу Che tempo che fa.

«Понадобится полчаса, чтобы объяснить, почему VAR не решит никаких проблем. Я против VAR, считаю, что это ерунда, но мы, к сожалению, никогда не вернемся обратно.

Что касается моих планов на будущее, то мне 64 года, у меня еще есть время на последнее путешествие, но я не могу позволить себе допустить ошибку, мне нужно все как следует обдумать», — сказал Платини.

Напомним, что в 2015 году Платини лишился своей должности из-за решения комитета ФИФА по футбольной этике. В прошлом месяце запрет на работу в организации был снят и теперь француз может приступить к работе. 0