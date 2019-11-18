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    Коноплянка: Ракицкого не хватает сборной Украины

    Футбол Евро-2020 Зенит Сборная Украины Футбол Украины Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал решение защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого завершить карьеру в национальной команде.

    Евгений Коноплянка
    Евгений Коноплянка

    «Конечно без Ракицкого сборная что-то потеряла. Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безукоризненно точные, словно управляемые лазерным лучом пасы? Как бы мы сейчас хорошо ни играли, его все равно не хватает.

    Помимо того что Ракицкий великолепный футболист, он еще верный друг и замечательный человек», — приводит слова футболиста журнал «Футбол».

    Напомним, что Ракицкий не вызывался в сборную Украины после перехода из «Шахтера» в «Зенит» в январе 2019 года. 6 ноября он объявил об уходе из национальной команды.

    Сборная Украины пробилась в финальный турнир Евро-2020, заняв первое место в группе В. 0

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