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    Тумбакович: Украина показала тактическую выучку, дисциплину, мотивацию и уверенность

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    Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович прокомментировал ничью с командой Украины (2:2) в отборочном турнире Евро-2020.

    Любиша Тумбакович
    Любиша Тумбакович

    Сербская команда упустила победу в компенсированное время. Сербы заняли третье место в группе В и не попали на чемпионат Европы.

    «Сборная Украины сегодня была не в оптимальном составе, но все равно играла в качественный футбол, который демонстрировала на протяжении всей квалификации.

    Соперники показали прекрасную тактическую выучку, дисциплину, мотивацию и уверенность. Не стоит быть слишком строгим к игрокам, ведь они все равно наша национальная сборная.

    У нас были проблемы в центре поля, после того как Максимович и Радоньич попросили о замене. Мы ищем решение для подобной проблемы, но сейчас это те ресурсы, которые у нас есть.

    Давайте позволим ребятам спокойно работать в клубах и двигаться вперед», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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