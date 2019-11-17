Тумбакович: Украина показала тактическую выучку, дисциплину, мотивацию и уверенность

Главный тренер сборной Сербиипрокомментировал ничью с командой Украины (2:2) в отборочном турнире Евро-2020.

Сербская команда упустила победу в компенсированное время. Сербы заняли третье место в группе В и не попали на чемпионат Европы.

«Сборная Украины сегодня была не в оптимальном составе, но все равно играла в качественный футбол, который демонстрировала на протяжении всей квалификации.

Соперники показали прекрасную тактическую выучку, дисциплину, мотивацию и уверенность. Не стоит быть слишком строгим к игрокам, ведь они все равно наша национальная сборная.

У нас были проблемы в центре поля, после того как Максимович и Радоньич попросили о замене. Мы ищем решение для подобной проблемы, но сейчас это те ресурсы, которые у нас есть.

Давайте позволим ребятам спокойно работать в клубах и двигаться вперед», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0