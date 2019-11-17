Медведев: Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро

Генеральный директор «Зенита»высказал мнение об итоге отборочного матча Евро-2020 между сборными России и Бельгии (1:4).

«Поражение своевременным не бывает, но иногда полезно принять такой холодный душ. Хорошо, что забили, потому что проигрывать всухую было бы вообще печально.

Игра еще раз показывает, с каким уровнем конкуренции нам приходится сталкиваться в Лиге чемпионов, Лиге Европы, в матчах сборных.

Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро, и мы видим, что у нас есть команда, которая может играть и будет играть.

У нас отсутствовали два ключевых игрока — [Александр] Головин и [Денис] Черышев, думаю, они усилят игру нашей команды.

Глупо считать, кого заменили и почему. У нас командный дух, и я уверен, что ребята проанализируют все вместе с главным тренером.

Сейчас у нас главная цель — подготовиться к чемпионату Европы, он не за горами», — передает слова Медведева ТАСС.

Добавим, что сборная России, набрав 21 очко в девяти встречах отборочного раунда, обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020.

В заключительном матче группового этапа российская команда 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино. 0