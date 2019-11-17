Манчини: Моей основной задачей было вернуть болельщиков сборной Италии

Главный тренер сборной Италиипрокомментировал досрочный выход на Евро-2020.

Итальянцы одержали десять побед подряд в десяти последних играх.

«Не ожидал, что мы выиграем десять матчей подряд, но важнее рекорда выход на Евро-2020.

Основной целью были даже не победы, а возвращение болельщиков на трибуны, предоставление игрокам возможности адаптироваться к победному стилю.

Мы не хотим побеждать обороняясь, бегая в контратаку. Мы хотим проявлять инициативу и контролировать ход игры.

Это значит, что нам нужно рисковать, но игроки быстро к этому привыкли. Сейчас у нас есть хорошая атмосфера, связывающая игроков как на поле, так и за его пределами.

Я думал, мы выйдем на нынешний уровень в марте-апреле 2020 года. Мы опережаем график.

Будет тяжело оставить несколько парней дома, когда придет время. У нас есть позиции, которые нужно улучшать», — цитирует «Спорт-Экспресс» Манчини. 0