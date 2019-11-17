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    «Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару»

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    ФК «Краснодар» одержал домашнюю победу над «Ростовом» (1:0) в товарищеском матче.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч уже на 6-й минуте забил Дмитрий Скопинцев. Команды играли два тайма по 40 минут.

    Отметим, что первый матч за «Ростов» провел экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Он не отметился результативными действиями и был заменен во втором тайме на 53-й минуте.

    Товарищеский матч
    «Краснодар» — «Ростов» — 1:0 (1:0)
    Гол: Скопинцев, 6«Краснодар»: Крицюк, Скопинцев (Котов, 69), Камболов, Рамирес, Кайю, Стоцкий, Фернандеш, Газинский, Вандерсон Масиэл (Мацукатов, 46), Вилена (Шершнев, 58), Сабуа (Апеков, 64)«Ростов»: Песьяков (Бабурин, 46), Логашов, Вилюш, Маляров (Козлов, 52), Ведерников (Чернов, 52), Черкес, Саплинов, Мамаев (Прошляков, 54), Еременко (Безруков, 71), Сигурдарсон (Байрамян, 51), Долгов (Осинов, 71)Предупреждения: Черкес, 13. Камболов, 27
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