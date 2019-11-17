Болгария — Чехия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (17.11.2019)

В 20:00 в квалификации Евро-2020 группы A начнётся матч

Составы команд:

«Болгария»: Georgi Georgiev, Petar Zanev, Страхил Попов, Georgi Terziev, Василь Божиков, Кристиян Малинов, Георги Костадинов, Вандерсон, Кирилл Десподов, Марселиньо, Ивелин Попов.

«Чехия»: Ондржей Коларж, Ондржей Кудела, Ондржей Челюстка, Павел Кадержабек, Ян Борил, Владимир Дарида, Томаш Соучек, Якуб Янкто, Алекс Краль, Petr Sevcik, Зденек Ондрашек.

Предыдущий матч соперников: «Чехия» — «Болгария» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

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