Норвегия — Фарерские острова: счет матча 4:0, обзор голов

Футболисты сборной Норвегии
fotball.no
Встреча прошла в Осло на стадионе «Уллевол» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Дублем в составе норвежцев отметился нападающий Александр Сорлот. Еще по голу забили защитник Торе Региниуссен и полузащитник Ивер Фоссум.
Норвегия набрала 14 очков и на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы F. Фарерские острова с тремя очками идут на пятом месте.
ЧЕ-2020 — квалификация. Группа F. 9-й тур
Норвегия — Фарерские острова — 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 — Региниуссен, 4; 2:0 — Фоссум, 8; 3:0 — Сорлот, 62; 4:0 — Сорлот, 65