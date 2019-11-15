Норвегия — Фарерские острова: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная командапринимала сборную

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Встреча прошла в Осло на стадионе «Уллевол» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Дублем в составе норвежцев отметился нападающий Александр Сорлот. Еще по голу забили защитник Торе Региниуссен и полузащитник Ивер Фоссум.

Норвегия набрала 14 очков и на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы F. Фарерские острова с тремя очками идут на пятом месте.