Скаут «Зенита»: Есть чёткие цели на зимнее трансферное окно

Скаут питерскогорассказал о том, какие задачи ставит перед собой клуб в плане трансферов и турниров.

«Мы довольны тем, как идут дела в чемпионате, наше преимущество над вторым местом составляет пять очков. Мы хотим выиграть чемпионат, Кубок и выйти в следующий раунд Лиги чемпионов… У нас сложная группа, есть четыре команды, способные пройти дальше. Мы дважды проиграли "РБ Лейпциг", но мы можем реабилитироваться в матчах с "Лионом" и "Бенфикой". Мы настроены позитивно, мы всё ещё можем добиться поставленной цели. Посмотрим, как всё закончится для нас.

У нас есть чёткие цели на зимнее трансферное окно, но в мою компетенцию не входит рассказывать о них», — цитирует скаута Tuttomercatoweb. 0