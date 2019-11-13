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    Тедеско: «Спартак» — абсолютный номер один в стране

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    Новый наставник «Спартака» Доменико Тедеско дал интервью, в котором он рассказал о своих планах касательно работы в команде, а также высказал собственное мнение о клубе. Интервью опубликовал Kicker.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Ни в коем случае работа со "Спартаком" не является шагом назад для меня. Я не тот парень, который расписывает свою карьеру на чертёжной доске. "Спартак" является по-настоящему большим клубом. Я просто хотел выбрать лучшее из предложений. Одно дело — прочитать что-то об этом клубе, другое — испытать и почувствовать всё на себе. После этого я быстро понял, насколько важен "Спартак". Это самый большой и самый популярный клуб в самой большой стране мира, абсолютный номер один в стране. "Спартак" для России — как "Бавария" для Германии», — сказал Тедеско в интервью. 0

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