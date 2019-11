Сын Мальдини продлил контракт с «Миланом»

Нападающийподписал новый контракт с клубом до июня 2024 года, сообщает официальный Twitter молодежной команды.

18-летний форвард выступает за «Милан» с лета 2018 года. Этим летом итальянец провел дебютный матч за основную команду в матче МКЧ против «Баварии».

В четырех матчах за молодежную команду Мальдини забил один гол.

From father to son: #MilanPrimavera's Daniel Maldini has extended his contract with the club until 30 June 2024.

Questa mattina Daniel Maldini si è legato ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2024. pic.twitter.com/tTf1AgrGei