Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России

Главный тренер сборной Россиихочет вернуть в состав национальной команды вратаря ЦСКА

По информации «Спорт Бизнес Online», тренер уже связывался с 33-летним футболистом и уговаривал его возобновить международную карьеру ради участия в Евро-2020.

Отмечается, что 33-летний футболист отказывается, однако окружение игрока считает, что он может поменять свое мнение.

Сам вратарь, завершивший карьеру в сборной после ЧМ-2018, неоднократно утверждал, что его возвращение в национальную команду маловероятно. В составе сборной России Акинфеев провел 111 матчей и завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы — 2008.

Сборная России в отборе к Евро-2020 выступает в группе I. После 8 туров в активе команды Станислава Черчесова 21 очко и второе место. Россияне вместе с лидирующими бельгийцами (24 очка) уже гарантировали себе путевки на Евро-2020. 0