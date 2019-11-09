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    «Валенсия» обыграла «Гранаду»

    «Валенсия» — «Гранада»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 13-го тура чемпионата Испании «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Гранадой» со счетом 2:0.

    «Валенсия»
    «Валенсия»

    На 74-й минуте встречи счет открыл защитник Даниэль Васс, а на 7-й компенсированной минуте игры окончательный счет установил полузащитник Ферран Торрес.

    Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев пропускал матч из-за мышечного повреждения.

    «Валенсия» с 20 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Гранада» — 6-я строчка и 20 баллов.

    Примера. 13-й тур
    «Валенсия» — «Гранада» — 2:0 (0:0)
    Голы: Васс, 74 (1:0). Торрес, 90+7 (2:0)«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья (Хауме Коста, 36), Родриго (Гамейро, 52), Гомес, Торрес, Вальехо (Ли Кан Ин, 87)«Гранада»: Силва, Кини, Дуарте, Санчес, Нева (Фернандес, 81), Гоналон (Монторо, 63), Азиз (Мачис, 75), Эррера, Пуэртас, Сольдадо, ВадильоПредупреждения: Гоналон, 39. Азиз, 44. Кини, 78. Монторо, 89. Эррера, 90+2
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