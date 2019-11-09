«Тоттенхэм» — «Шеффилд»: счет матча 1:1, обзор голов

Лондонскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 12-го тура чемпионата Англии

Счет в матче на 58-й минуте открыли хозяева. Алли покатил справа мяч в штрафную площадь на Кейна. На перехвате сыграл Стивенс, но сделал пас на Сон Хын Мина. Кореец не стушевался и пробил Хендерсона.

Счет сравнялся на 78-й минуте. Джордж Балдок справа прострелил к воротам «Тоттенхэма». Башам не смог подправить мяч, который и так залетел в дальний угол.

«Тоттенхэм» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед», имея в активе 17 очков, расположился на пятой строчке в чемпионате.

АПЛ. 12-й тур «Тоттенхэм Хотспур» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1 (0:0) Голы: Сон Хын Мин, 58 (1:0). Болдок, 78 (1:1)«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Орье (Лукас Моура, 86), Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Дайер, Алли (Фойт, 72), Ло Сельсо, Ндомбеле (Уинкс, 46), Сон Хын Мин, Кейн«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем, Макголдрик (Фримен, 90+5), Муссе (Робинсон, 87)Предупреждения: Дайер, 2. Норвуд, 18. Фойт, 80. Бэшем, 90+1

В следующем туре «Шеффилд Юнайтед» на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Тоттенхэм» в гостях сыграет против «Вест Хэма».

В параллельных матчах «Бернли» на своем поле разгромил «Вест Хэм» со счетом 3:0, «Ньюкасл» дома обыграл «Борнмут» (2:1), а «Эвертон» в гостях одержал победу над «Саутгемптоном» (2:1). 0