«Тоттенхэм» — «Шеффилд»: счет матча 1:1, обзор голов

Счет в матче на 58-й минуте открыли хозяева. Алли покатил справа мяч в штрафную площадь на Кейна. На перехвате сыграл Стивенс, но сделал пас на Сон Хын Мина. Кореец не стушевался и пробил Хендерсона.
Счет сравнялся на 78-й минуте. Джордж Балдок справа прострелил к воротам «Тоттенхэма». Башам не смог подправить мяч, который и так залетел в дальний угол.
«Тоттенхэм» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед», имея в активе 17 очков, расположился на пятой строчке в чемпионате.
В следующем туре «Шеффилд Юнайтед» на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Тоттенхэм» в гостях сыграет против «Вест Хэма».
В параллельных матчах «Бернли» на своем поле разгромил «Вест Хэм» со счетом 3:0, «Ньюкасл» дома обыграл «Борнмут» (2:1), а «Эвертон» в гостях одержал победу над «Саутгемптоном» (2:1). 0