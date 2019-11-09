Первушин: Наши победы над «Ростовом» — стечение обстоятельств

Исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова»поделился впечатлениями после гостевой победы над(2:1) в матче чемпионата России.

«Очень нравится, в какой футбол играет "Ростов". Понятно, что и как они делают. Вроде простые вещи, но все у них получается.

Понятно, какой кропотливый труд проделал тренерский штаб для того, чтобы поставить такую игру. Это очень опасная команда для любого соперника.

Для нас обе победы в сезоне — это, думаю, стечение обстоятельств. В плане анализа было сложнее.

У "Ростова" системная игра, и понятно, что делают Еременко и Попов. Но вышли другие ребята, и игра особенно не перестроилась. Но если бы сыграли все лидеры "Ростова", было бы сложнее.

Как готовились к матчу? Обычно смотрим 3-4 игры соперника. Здесь еще смотрели игру первого круга. Плюс помог просмотр кубковой игры со "Спартаком".

Но повторюсь, даже если нет Еременко и Попова, "Ростов" играет в почти тот же самый футбол.

У нас есть план на количество очков, которые должны набрать до конца года. Если бы сейчас не получилось, корректировали бы планы на оставшиеся матчи, хотя там очень непростые соперники», — приводит слова тренера Sportbox.ru.

«Тамбов» одержал третью победу подряд и поднялся на тринадцатое место в турнирной таблице (17 очков). «Ростов» занимает вторую строчку (30 очков). 0