Карпин: «Тамбов» — не страшный зверь, страшны наши ошибки в обороне

Главный тренер «Ростова»поделился впечатлениями после домашнего поражения от(1:2) в матче чемпионата России.

«Были почти два одинаковых матча с "Тамбовом" в этом сезоне. Соперник — не страшный зверь, страшны наши ошибки что в обороне, что в атаке, а также наши нереализованные моменты.

В начале матча, как и в прошлый раз, все было хорошо, мы забили первыми. Затем начали терять мяч, ошибаться в коротких передачах и получать контратаки. И все сломалось.

Мне непонятно, почему так. Нельзя брать результат и говорить, что все плохо. Не вижу ничего плохого. Вы видели, каким составом мы играли.

Судейство не оцениваю. Сказал, что была рука. Карасев ответил, что так ему боковой об этом не говорил. Но боковой утверждает обратное. Не могут разобраться с собой. Но это не имеет отношения к игре.

Назовите любую команду, которая не зависит от трех-четырех футболистов основного состава. Даже "Барселона" зависит от Месси. Даже в больших командах, которые тратят много денег на трансферы, бывают проблемы с составом.

Забили бы мы забили второй гол, все было бы иначе. И вы говорили бы иначе. Все зависит от результата.

В случае со вторым голом футболист соперника просто был быстрее Козлова. И что сейчас сделать — голову ему отрубить? Не думаю, что это была расслабленность. Может, просто подустал.

Норманн только недавно вышел из больницы, потерял пять килограммов. Надеюсь, подойдет к следующей игре.

Мы — вторая команда по пропущенным мячам после "Урала"? Это не система. Все голы пропускаем разные.

Да, пропускаем прилично. Но мы это знали и шли на это сознательно, так как изменили схему игры», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

В следующем матче 23 ноября подопечные Карпина сыграют в Москве против «Динамо». 0