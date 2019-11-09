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    Дубль Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Гертой»

    «Герта» — «Лейпциг»: счет матча 2:4, обзор голов

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    Берлинская «Герта» потерпела домашнее поражение от «РБ Лейпцига» (2:4) в матче 11-го тура Бундеслиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 32-й минуте открыли хозяева — отличился защитник Максимилиан Миттельштедт.

    Спустя семь минут нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер сравнял шансы команд. На 45-й минуте гостей вывел вперед Марсель Забитцер.

    На 86-й минуте Кевин Кампль увеличил преимущество «Лейпцига», а Вернер на первой компенсированной минуте оформил дубль.

    Точку в матче поставил на второй добавленной минуте нападающий хозяев Дэви Зельке.

    «Лейпциг» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 21 очко. «Герта» идет 12-й с 11 очками.

    В параллельном матче «Шальке» на своем поле сыграл вничью с «Фортуной» из Дюссельдорфа — 3:3.

    У «Шальке» отличились Даниэль Калиджури (33-я минута), Роуэн Хеннингс (67) и Суат Сердар (79). У гостей хет-трик оформил Роуэн Хеннингс (62 (с пенальти), 74, 85).

    «Шальке» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице бундеслиги с 19 очками. «Фортуна» идет на 14-м месте с 11 очками. 0

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