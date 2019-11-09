Гильерме: Это не дискриминация, когда болельщики кричат: «Обезьяна!»

Вратарьв интервью РБК прокомментировал ситуацию с расистскими проявлениями в РФ.

«Замечал, что в Европе резко реагируют, когда здесь что-то такое происходит. У меня много русских друзей, и никогда не слышал, чтобы кто-то из них как-то меня оскорбил. У меня есть и темнокожие друзья, и они тоже не жаловались на это

Да могут, но это шутка. Бывает и такое, когда болельщики во время матчей кричат: "Обезьяна!" Но это не от дискриминации, это то же самое, что и мат. Я считаю, что мат и расизм — это одинаковые вещи. Подчеркну, это мое мнение.

Надо понимать, что есть и много других темнокожих ребят, которым не нравится это. И такое мнение тоже нужно уважать. 0