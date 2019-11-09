СМИ: «Арсенал» уволит Эмери во время международной паузы

Главный тренер «Арсенала»будет отправлен в отставку после поражения от «Лестера», сообщает Metro

По информации издания, на матче 12-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» проиграл «лисам» со счетом 0:2, присутствовали директор по футбольным операциям Рауль Санльехи и технический директор Эду, назначенный на этот пост прошедшим летом.

Считается, что функционеры прибыли в расположение клуба специально для того, чтобы обсудить судьбу Эмери в клубе. Матч против «Лестера» должен был окончательно прояснить ситуацию.

«Арсенал» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 17 очками. По мнению СМИ, к матчу 13-го тура против «Саутгемптона», который состоится 23 ноября, команду будет готовить новый главный тренер. 0