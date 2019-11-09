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    СМИ: «Арсенал» уволит Эмери во время международной паузы

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    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери будет отправлен в отставку после поражения от «Лестера», сообщает Metro.

    Унаи Эмери
    Унаи Эмери

    По информации издания, на матче 12-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» проиграл «лисам» со счетом 0:2, присутствовали директор по футбольным операциям Рауль Санльехи и технический директор Эду, назначенный на этот пост прошедшим летом.

    Считается, что функционеры прибыли в расположение клуба специально для того, чтобы обсудить судьбу Эмери в клубе. Матч против «Лестера» должен был окончательно прояснить ситуацию.

    «Арсенал» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 17 очками. По мнению СМИ, к матчу 13-го тура против «Саутгемптона», который состоится 23 ноября, команду будет готовить новый главный тренер. 0

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