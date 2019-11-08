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    «Ахмат» и «Урал» завершили матч без голов

    «Ахмат» — «Урал»: счет матча 0:0

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    В матче 16-го тура российской Премьер-лиги грозненский «Ахмат» принимал «Урал» из Екатеринбурга.

    Команды продолжили серии без побед
    Команды продолжили серии без побед

    Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 0:0.

    Серия «Ахмата» без побед в чемпионате России достигла четырех матчей. Ранее клуб из Грозного дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. «Урал» не выигрывает в РПЛ уже в течение трех встреч кряду. В предыдущих турах команда Дмитрия Парфёнова потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью.

    «Урал», набрав 19 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Ахмат» (15) — 14-е.

    РПЛ. 16-й тур
    «Ахмат» — «Урал» — 0:0
    «Ахмат»: Городов, Мусалов, Анхель, Семенов, Гиголаев, Роши, Швец, Глушаков, Исмаэл, Михаляк (Харин, 59), Понсе (Мбенг, 72)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Ильин, Егорычев (Погребняк, 84), Аугустыняк, Бикфалви (Кухарчик, 62), Эль-Кабир, Панюков (Бумаль, 70)Предупреждения: Гиголаев, Швец
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