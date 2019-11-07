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    ЦСКА и «Ференцварош» назвали составы

    «Ференцварош» — ЦСКА: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ференцвароша» в матче группового этапа Лиги Европы.

    «Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Блажич, Ботка, Чивич, Игнатенко, Харатин, Зубков, Шкварка, Нгуев, Боли.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков, Ахметов, Бийол, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

    Запасные: Помазун, Сантос, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Щенников.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 2.40, на ничью — 3.60, тогда как на успех «Ференцварошла» — 3.22.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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