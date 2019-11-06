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    Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч с «Галатасараем»

    «Реал» — «Галатасарай»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы команд на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Реалом» и «Галатасараем».

    Гарет Бэйл
    Гарет Бэйл

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марселу, Вальверде, Каземиру, Кроос, Азар, Родриго, Бензема.

    Запасые: Ареола, Милитау, Модрич, Васкес, Йович, Вальверде, Менди.

    «Галатасарай»: Муслера, Мариану,Маркао, Луйиндама, Нагатомо, Н'Зонзи, Лемина, Сери, Бабел, Фегули, Андоне.

    Запасные: Окан, Бюйюк, Инан, Беланда, Донк, Байрам, Мор.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Реалу». Коэффициент на его победу — 1.20, на ничью — 6.80, тогда как на успех «Галатасарай» — 19.50.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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