«Реал» — «Галатасарай»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы команд на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марселу, Вальверде, Каземиру, Кроос, Азар, Родриго, Бензема.

Запасые: Ареола, Милитау, Модрич, Васкес, Йович, Вальверде, Менди.

«Галатасарай»: Муслера, Мариану,Маркао, Луйиндама, Нагатомо, Н'Зонзи, Лемина, Сери, Бабел, Фегули, Андоне.

Запасные: Окан, Бюйюк, Инан, Беланда, Донк, Байрам, Мор.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Реалу». Коэффициент на его победу — 1.20, на ничью — 6.80, тогда как на успех «Галатасарай» — 19.50.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0