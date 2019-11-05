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    Семин: Если «Ювентус» позволит больше атаковать, «Локомотив» будет это делать

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал подготовку к матчу группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Дома мы будем соблюдать баланс обороны и атаки, но многое зависит от соперника. Позволят больше атаковать — будем больше атаковать. Любое набранное очко в Лиге чемпионов для нас важно, чтобы двигаться дальше.

    "Локомотив" ощутит самую большую поддержку от болельщиков на домашнем стадионе в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса".

    Это еще вопрос, сколько бы людей пришло в "Лужники", проводи мы матч там. Мы в первую очередь должны отталкиваться от наших игроков — где им удобнее играть. Им удобно играть дома, в Черкизове.

    И второй момент. Такая группа нам досталась, такие соперники, что пусть болельщики почувствуют все это на нашем стадионе в Черкизове. Здесь мы будем ощущать поддержку больше, чем где-либо», — цитирует наставника «Спорт-Экспресс».

    «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице группы D, имея в активе три очка после трех игр. Лидирует «Ювентус» (7 очков), следом идет испанский «Атлетико» (7), замыкает таблицу немецкий «Байер» (0). 0

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