Маунт: Следующая цель «Челси» — завоевать крупный трофей

Полузащитник «Челси»рассказал о настрое команды в преддверии матча св рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Я учусь [у Фрэнка Лэмпарда] каждый день. Я пытаюсь совершенствовать свою игру как в защите, так и в атаке. И нет никого лучше, кто бы помог мне с этим. Он оказал огромное влияние на меня.

У нас очень сплоченная команда, у всех игроков хорошие отношения. У нас есть необходимый уровень концентрации и единения, чтобы выигрывать трофеи. Это наша следующая цель — завоевать крупный трофей», приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Маунт ранее выступал за голландский «Витесс». 0