ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппКамбэки «Ливерпуля». Как мерсисайдцы это делают
  • 19:47
    • Азмун и Дзюба сыграют в атаке «Зенита» против «Лейпцига»
  • 20:19
    • Месси: Индивидуальные призы не являются моей целью
  • 19:57
    • Дембеле выйдет в стартовом составе «Барсы» против «Славии»
  • 17:07
    • Состоялась жеребьевка Итогового турнира АТР
  • 13:22
    • Сборная России назвала состав на ноябрьские матчи отбора Евро-2020
    Все новости спорта

    Маунт: Следующая цель «Челси» — завоевать крупный трофей

    Футбол Челси Футбол Англии Лига чемпионов Аякс Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт рассказал о настрое команды в преддверии матча с «Аяксом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    Мейсон Маунт
    Мейсон Маунт

    «Я учусь [у Фрэнка Лэмпарда] каждый день. Я пытаюсь совершенствовать свою игру как в защите, так и в атаке. И нет никого лучше, кто бы помог мне с этим. Он оказал огромное влияние на меня.

    У нас очень сплоченная команда, у всех игроков хорошие отношения. У нас есть необходимый уровень концентрации и единения, чтобы выигрывать трофеи. Это наша следующая цель — завоевать крупный трофей», приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Маунт ранее выступал за голландский «Витесс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября
  • Вчера в 23:29
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Аякс»
  • 1.55
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли «Зенит» против «Лейпцига» на родном поле?
  • «Зенит» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Бой за 3 очка в Дортмунде
  • «Боруссия» Д — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Испытает ли «Барселона» снова проблемы со «Славией»?
  • «Барселона» — «Славия». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Гарет Бэйл Футбол Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноябряПокинет ли Бэйл «Реал», кто претендует на норвежского бомбардира «Зальцбурга», перебертся ли бразильский вундеркинд в Европу и другие трансферные новости последних дней Вчера в 23:290
  • 19:54
    • Тухель: Я тренер «Пари Сен-Жермен» и мне не интересно предложение «Баварии»
  • 19:44
    • «Бавария» может подписать Тухеля на смену Ковачу
  • 19:29
    • Бэйл и Хамес не сыграют против «Галатасарая»
    Малкин набрал первое очко после травмы Хоккей НХЛ. Гол Панарина, ассист Малкина, два очка НаместниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 ноября 09:020
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Локо» со второй попытки остановить «Ювентус»?
  • 3.78
    •
  • 20:45
    • Маунт: Следующая цель «Челси» — завоевать крупный трофей
  • 20:18
    • Лэмпард: «Аякс» — это очень техничная команда
  • 19:43
    • Клопп: Мы вдохновляемся тем, чего добился «Генк», но должны его обыгрывать
    Маурисио Почеттино Футбол «Тоттенхэм» потерял качество и уверенность«Шпоры» продолжают терять очки в АПЛ Вчера в 14:080
  • 16:04
    • «Зенит» дома проиграл «РБ Лейпциг» в Юношеской лиге УЕФА
  • 15:43
    • Де Лигт из-за травмы не сыграет с «Локомотивом»
  • 15:14
    • Названа символическая сборная 15 тура РПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие