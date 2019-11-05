Черышев — в заявке «Валенсии» на игру с «Лиллем»

Денис Черышев
globallookpress.com
В четвертом туре группового этапа турнира «летучие мыши» сразятся с французским «Лиллем».
Заявка выглядит следующим образом:
Голкиперы: Доменек, Силессен.
Защитники: Гарай, Тьерри, Коста, Мангаля, Паулиста, Гайя, Васс.
Полузащитники: Черышев, Кондогбия, Парехо, Кан Ин, Ферран.
Нападающие: Родриго, Гамейро, Вальехо, Гомес.
Напомним, что обслуживать этот матч будет российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Матч пройдет 5 ноября в Испании.
Испанский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице, «Лилль» идет последним. 0