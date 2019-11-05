«Барселона» — «Славия»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
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Первый тайм команды провели активно — Коларж несколько раз спасал «Славию» от пропущенного мяча, но и гости здорово огрызалась.
На 59-й минуте Месси вырезал отличную передачу на Видаля, который с близкого расстояния пробил Коларжа.
Арбитр, однако, после консультации с применением VAR не засчитал гол из-за офсайда. Счет до финального свистка так и не был открыт.
После этой игры каталонцы с 8 очками продолжают лидировать в группе D. «Славия» находится на последнем месте, имея в своем активе 2 очка.
В следующем туре команда Эрнесто Вальверде дома сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Славия» в Праге примет «Интер». Оба матч пройдут 27 ноября.
Лига чемпионов. Группа F
«Барселона» (Испания) — «Славия Пр» (Чехия) — 0:0
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба (Сержи Роберто, 46), Видаль, Бускетс (Ракитич, 68), де Йонг, Месси, Дембеле (Фати, 65), Гризманн«Славия Пр» (Чехия): Коларж, Цоуфал, Кудела, Фридрих, Боржил, Шевчик, Соучек, Траоре (Тецл, 57), Станчу (Хушбауэр, 63), Олайинка, Масопуст (Провод, 82)Предупреждения: Пике, 14. Олайинка, 21. Семеду, 32. Бускетс, 43. Станчу, 48. Хушбауэр, 82. Кудела, 84. Коларж, 90+3