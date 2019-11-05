«Барселона» — «Славия»: счет матча 0:0

Пражскаяна выезде сыграла вничью с(0:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый тайм команды провели активно — Коларж несколько раз спасал «Славию» от пропущенного мяча, но и гости здорово огрызалась.

На 59-й минуте Месси вырезал отличную передачу на Видаля, который с близкого расстояния пробил Коларжа.

Арбитр, однако, после консультации с применением VAR не засчитал гол из-за офсайда. Счет до финального свистка так и не был открыт.

После этой игры каталонцы с 8 очками продолжают лидировать в группе D. «Славия» находится на последнем месте, имея в своем активе 2 очка.

В следующем туре команда Эрнесто Вальверде дома сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Славия» в Праге примет «Интер». Оба матч пройдут 27 ноября.