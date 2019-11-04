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    «Урал» проиграл дома «Оренбургу»

    «Урал» — «Оренбург»: счет 1:2, обзор голов

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    В матче 15 тура чемпионата России «Урал» принимал дома «Оренбург». Гости смогли первыми выйти вперед, а затем удвоить преимуществом. Благодаря этому они одержали

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Первый гол зрители увидели на 4 минуте встречи. Практически у линии штрафной «Урала» Алвеш не стал принимать мяч и сразу же одним касанием отдал на Фемейе. Тот ударил в левый нижний угол.

    Под завесу первой половины матча «Оренбург» удвоил преимущество. Автор голевой передачи, Алвес, не очень сильным ударом отправил мяч в рамку ворот. Голкипер хозяев поймал круглого, но выпустил его из рук и тот покатился в сетку.

    На 64 минуте с правого фланга, практически с лицевой линии, навесил Кулаков. В штрафной на передачу откликнулся Бикфалви. Он головой отправил снаряд в ближний угол под перекладину.

    «Оренбург» опережает «Урал» в турнирной таблице благодаря разнице мячей. А так команды имеют по 18 очков.

    РПЛ. 15 тур
    «Урал» — «Оренбург»
    Голы: 0:1 — 4 Фамейе, 0:2 — 45 Рикарду Алвеш, 1:2 — 64 Бикфалви«Урал»: Годзюр, Поляков, Ароян, Кулаков, Меркулов (Панюков, 83), Эль-Кабир, Бавин (Егорычев, 63), Бикфалви, Димитров (Ильин, 57), Аугустыняк, Погребняк«Оренбург»: Климович, Малых, Зотов, Терехов, Радакович, Мишкич, Черных (Кулишев, 73), Рикарду Алвеш, Рогич, Аюпов, Фамейе (Афонин, 90)Предупреждения: Аюпов (7), Ароян (57), Терехов (72), Эль-Кабир (83)
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