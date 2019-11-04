«Урал» — «Оренбург»: счет 1:2, обзор голов

В матче 15 тура чемпионата Россиипринимал дома. Гости смогли первыми выйти вперед, а затем удвоить преимуществом. Благодаря этому они одержали

Первый гол зрители увидели на 4 минуте встречи. Практически у линии штрафной «Урала» Алвеш не стал принимать мяч и сразу же одним касанием отдал на Фемейе. Тот ударил в левый нижний угол.

Под завесу первой половины матча «Оренбург» удвоил преимущество. Автор голевой передачи, Алвес, не очень сильным ударом отправил мяч в рамку ворот. Голкипер хозяев поймал круглого, но выпустил его из рук и тот покатился в сетку.

На 64 минуте с правого фланга, практически с лицевой линии, навесил Кулаков. В штрафной на передачу откликнулся Бикфалви. Он головой отправил снаряд в ближний угол под перекладину.

«Оренбург» опережает «Урал» в турнирной таблице благодаря разнице мячей. А так команды имеют по 18 очков.