«Спартак» — «Арсенал»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составына матч 15-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19.00 (мск).

«Спартак»: Максименко — Айртон, Кутепов, Джикия, Жиго, Зобнин — Джано, Тил, Мирзов, Мельгарехо — Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гулиев, Игнатов, Умяров, Крал, Понсе.

«Арсенал»: Шамов — Комбаров, Григалава, Беляев, Денисов, Бауэр — Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов — Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Горбатенко, Пантелеев, Эв. Кангва, Аджоев, Кин. Кангва.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 1.75, на ничью — 3.75, тогда как на успех «Арсенала» — 5.40.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0