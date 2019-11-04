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    Нагельсманн: Это не дуэль Дзюбы и «Лейпцига»

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    Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

    Юлиан Нагельсманн
    Юлиан Нагельсманн

    «Лейпциг» в двух последних матчах победил со счетом 6:1 и 8:0.

    «Матч будет похож на предыдущий. Команда не может спрятать свое лицо. В прошлом матче команда соперника глубоко оборонялась.

    Мы ожидаем, что будет более высокая защита у соперника. Нам удавалось выйти из обороны в первом матче, кардинальных изменений сейчас не жду.

    Это не дуэль Дзюбы и "Лейпцига". Наша основная задача — на дать ему получить хороший пас.

    В Лейпциге Орбан хорошо оборонялся, но завтра он не сыграет. Нам надо бороться не с симптомами, а с причинами.

    Я смотрю на наши крупные победы с напряжением. В предыдущих играх у нас не все получалось.

    Были мелочи. Мы об этих мелочах говорили. Нельзя каждый матч выигрывать, забивая по 6-8 мячей. 1:0 тоже достаточно.

    Мы все матчи анализировали, я могу сказать, что мы не будем играть 5-4-1, как ЦСКА. В той игре выиграть могли обе команды — как "Зенит", так и ЦСКА.

    Мы учитываем все предыдущие встречи. Нам важно, чтобы ребята поняли, чего ожидать от соперника. Это повысит вероятность победы», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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